انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة روض الفرج بنين

بدأ منذ قليل، امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة في مدرسة روض الفرج بنين التابعة لمحافظة القاهرة، ثاني مواد الامتحانات التجريبية الإلكترونية الثانية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولي، اللغة الأجنبية الثانية ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وانطلق صباح اليوم الأحد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، على أن يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، اللغة الأاجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء يؤدي امتحان مادة التاريخ والفيزياء وعلم النفس والرياضيات البحته، ويوم الخميس والأخير يودي امتحان مادة الكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا وعلوم البيئة، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب ضد فيروس كورونا.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الامتحانات التجريبية التعرف على شكل الأسئلة وطبيعتها خاصة وأن الامتحان بدون درجات وسوف تقوم الوزارة برفع اجابات الامتحان الصحيحة عقب الانتهاء منه لكي يستفيد الطالب.

وسوف تجري الامتحانات للطلاب الذين يمتلكون جهاز تابليت فقط وذلك داخل المدارس المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وسوف يتم إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية، تعقيم اللجان، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات للاستعداد لعقد الامتحان، موضحا أنه يجب على الطلاب الاستعداد جيدا، واتباع كل التعليمية التي تعلنها الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية أمنة وجيدة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون أي معوقات، موضحا أنه سيتم تخصيص فرق تطوير تكنولوجي بكل إدارة تعليمية لحل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب.