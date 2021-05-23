الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم القاهرة يشدد على الإجراءات الاحترازية في أول أيام الامتحانات التجريبية

الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كامل استعدادها لانطلاق اليوم الأول للامتحانات التجريبية بمختلف إدارتها التعليمة بمحافظة القاهرة.

وقامت المديرية بتعقيم كافة اللجان الواقعة بالمدارس والإدارت التعليمة في كافة أنحاء المحافظة، كما قامت بالمرور على دورات المياه والتأكد من تعقيمها والتأكد من توفير كولدير للمياه وبوابة التعقيم.

وكلف محمد عطية وكيل تعليم القاهرة، بمتابعة اللجان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع الطلبة والمدرسين.

وشدد عطية على التباعد الاجتماعي بين صفوف الطلبة ومراعاة التدابير الوقائية.


ويبدأ اليوم الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

ويأتي الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ويعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وسيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

 

كان شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا، مشددا على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين صفوف الطلبة أثناء انطلاق الامتحانات.

الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
تعقيم اللجان
تعقيم اللجان
تعقيم المدارس
تعقيم المدارس
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
الإمتحانات التجريبية
تجهيز اللجان
تجهيز اللجان
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