«اغتصاب سيدة خمسينية في ساقية مكي وهتك عرض معاقة».. كيف يعاقب القانون المغتصبين؟

الاغتصاب الجسدي أو الجنسي من أبشع الجرائم ضد المرأة، و التي يرتكبها معدومي الضمير والإنسانية عندما يتجرأ ذئب بشري في الحصول على شيء لايمتلكه بل يسلبه من المرأة او الأطفال عنوة وتحت تهديد السلاح وبالإكراه، وهذا ما جعل القانون المصري يشدد عقوبة من انتهك البعرض أو تعدى جنسيًا على سيدة بالسجن المؤبد أو الإعدام شنقًا.

وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنه ميلاديه كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة».

ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

- 4 شبان يختطفون سيدة ويغتصبوها تحت تهديد السلاح

وشهدت منطقة ساقية مكي في منطقة الجيزة، اختطاف 4 شباب سيدة في الخمسين، من عمرها وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها توسلت للمتهمين بتركها ولكن جردها المتهمون من ملابسها تحت تهديد السلاح وتناوب اثنان منهم اغتصابها ثم فروا جميعا هاربين.

وأضافت التحقيقات أن الضحية خرجت ليلا لشراء بعض متطلبات المنزل من محل قريب من منزلها إلا أن المتهمين اقتادوها عنوة إلى غرفة مهجورة وارتكبوا جريمتهم وعادت إلي منزلها وفور إبلاغها زوجها بالواقعة اصطحبها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على 2 متهمين مرتكبي جريمة الاغتصاب وتم إعداد مأموريات لضبط المتهمين الآخرين.

- تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من ربة منزل بقيام مجهولين باغتصابها داخل غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، بدائرة القسم، انتقل الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة وبإجراء التحريات والفحص الأولي تبين صحة البلاغ.

وأضافت التحريات ان المجني عليها متزوجة ولديها 3 أبناء أكبرهم 27 عاما متزوج وخرجت ليلا لشراء بعد احتياجات المنزل، باجراء التحريات وفحص خط سير المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسرد المجني عليها لمواصفات المتهمين نجح فريق البحث في تحديد هويتهم وعقب تقنين الإجراءات واعداد عدد من الاكمنة المتحركة والثابتة تمكن رجال المباحث من ضبط 2 منهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- اغتصاب معاقة على يد 3 عاطلين بالمطرية

وفي عزبة الريس بمنطقة المطرية، استدرج ثلاثة عاطلين فتاة معاقة ذهنيًا والتعدي عليها جنسيًا حتى اكتشف شقيقها الواقعة.

وكان المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية، تلقي بلاغ يفيد بتغيب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعزبة الريس بمنطقة المطرية، وعلى الفور شُكل فريق بحث جنائي برئاسة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث القطاع، وأكدت تحرياته أن وراء ارتكاب واقعة الخطف واغتصاب الفتاة 3 أشخاص يقيمون بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكنت قوة من رجال المباحث من ضبط الجناة بعد بلاغ الفتاة، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على جهات التحقيق، أدلو باعترافاتهم "إحنا كنا شاربين ومش شايفين حاجة"، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

- 3 عاطلين يعتدون على فتاة مشردة بالوراق

وفي الوراق، تعرضت فتاة مشردة للاغتصاب الجسدي على يد 3 عاطلين وذلك على خلفية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا للمجني عليها وادعاء قيام مجهولين بالاعتداء على الفتاة ودخولها في حالة نفسية سيئة.

وكان المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من المستشار القانوني لأحد المؤسسات الخيرية التي تساهم في مساعدة المحتاجين، يفيد بتلقيهم إفادة من الأهالي بالعثور على فتاة مشردة بها جروح قطعية وادعاء قيام مجهولين بالاعتداء عليها.

وعلي الفور تم نقل الفتاة إلى الدار التابعة للمؤسسة، وتبين إصابتها بإصابات قطعية، وبمواجهة المجني عليها بما جاء اتهمت 3 أشخاص مجهولين لديها بالاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح وإصابتها بجروح قطعية.

- نتائج التحريات

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لذات الفتاة على نطاق واسع، وسط استياء رواد الموقع من تعرضها للاعتداء الجسدي والنفسي وطالب رواد موقع التواصل الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة تتبع خط سير الجناة وسرعة ضبطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه وكذا اعداد تقرير طبي وافي عن الحالة الصحية والإصابات التي لحقت بالفتاة.