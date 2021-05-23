أهمية التأمين المعياري على المحاصيل الزراعية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن تطبيق الحلول المعيارية (البارامترية) على التأمينات الزراعية خلال نشرته الأسسبوعية.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم، أن ابتكار التأمين المعياري أو القائم على المؤشرات، جاء كحل جذري للمشكلات التقليدية للتأمين الزراعي.

وتركز هذه النشرة على التعريف بالتأمين المعياري وأوجة أختلافة عن التأمين التقليدي وتطبيقاتة في مجال التأمين الزراعي على المحاصيل.

وأوصح الاتحاد المصري للتأمين أنه تعد الحلول المعيارية (أو القائمة على المؤشر) نوعاً من التأمين يغطي احتمال وقوع حدث محدد مسبقاً بدلاً من تعويض الخسارة الفعلية المتكبدة، أي إنه اتفاق على دفع تعويض عند وقوع هذا الحادث المتفق عليه (الحادث محفز).

وكشف المصري للتأمين أن العناصر الأساسية للتأمين المعياري هي:

-تحقق الحادث المحفز (الواقعة التي تؤدي للتعويض) A triggering event

يتم تفعيل التغطية التأمينية إذا تم استيفاء أو تجاوز معايير ومؤشرات الحادث المحددة مسبقًا، ويتم قياسها بواسطة مؤشر موضوعي مرتبط بالتعرض الخاص للمؤمن له، وعلى سبيل التوضيح يمكن أن يكون هذا الحادث (طبيعي أو غير طبيعي):

‌أ. زلزال

‌ب. إعصار استوائي

‌ج. فيضان

‌د. تجاوز سرعة رياح سرعة معينة

‌ه. تجاوز كثافة هطول الأمطار مقدار معين

‌و. تذبذب درجات الحرارة خارج مطي معين

‌ز. مؤشرات سوقية أو متعلقة بإنتاجية المحاصيل

‌ح. انقطاع التيار الكهربائي.

و يجب أن تتوافر في الحادث المحفز خاصيتين أساسيتين وهما :

‌أ. حادث عرضي

‌ب. يمكن نمذجته (صياغة نماذج تنبؤ عنه)

وأشار الي أن توفر برامج التأمين المعيارية مبالغ تعويض متفق عليها مسبقاً إذا تم الوصول إلى حد المعايير أو المؤشرات أو تجاوزها، بغض النظر عن الخسارة المادية الفعلية المتكبدة ، وبالتالي تقلل من الخلاف أو المنازعات على مبلغ المطالبة عند تحقق الخطر.

وأوضح أنه يتم يتم تحديد المعيار أو المؤشر حيث أن المعيار أو المؤشر المناسب هو أي مقياس موضوعي يرتبط بمخاطر محددة أو حدوث خسارة مالية للمؤمن له. هذا "مؤشر قابل للقياس" مرتبط "بالسيناريو". على سبيل المثال هطول الأمطار المرتبط بتلف محاصيل أو تأخر حصاد.