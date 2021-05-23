شراكة مصرية صينية لإنتاج أتوبيسات وميني باصات تعمل بالغاز الطبيعي

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، لقاءً موسعاً مع ممثلى شركة يوتنج الصينية ومجموعة الجيوشي موتورز، جرى خلاله استعراض مشروع الشركة المقام فى مصرلإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز.

كما جرى بحث التوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة الصينية تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

حضر اللقاء بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية، ومحى الدين جيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز، وخالد جيوشى نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية للاستثمار بالسوق لمصرى ونقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أن التوجه الحالى للدولة المصرية يستهدف التحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوازى مع توطين المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية .

وأشارت إلى أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع النقل من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

ولفتت إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركة يوتنج الصينية لتصنيع الأتوبيسات والمينى باصات والإستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركة ونقلها للصناعة الوطنية ،مشيرةً إلى حرص الوزارة على نقل وتوطين التكنولوجيات العالمية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بصناعة محركات السيارات .

ومن جانبه؛ قال بنج زاو، الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية، إن الشركة تعد إحدى أهم الشركات الصينية العاملة فى مجال تصنيع الأتوبيسات والمينى باصات حيث تستحوذ على نحو 40% من السوق الصيني، و 13% من صادرات الأتوبيسات والميني باصات الصينية للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الشركة تنتج نحو 60-70 ألف أتوبيس ومينى باص سنوياً وتصدر منها نحو 10 آلاف أتوبيس ومينى باص.

وأكد حرص الشركة على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية وتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات من خلال زيادة نسب المكون المحلي، مشيراً إلى حرص الشركة على رفع كفاءة العمالة المصرية بمشروعاتها بهدف رفع كفاءة المنتج المصرى بالسوقين المحلى والخارجى .

وبدوره قال محى الدين الجيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز، إن تواجد الشركة الصينية بالسوق المصرى يمثل فرصة متميزة لتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات بالسوق المصرى ونقل التكنولوجيات والتقنيات والخبرات العالمية المستخدمة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن نسب المكون المحلي بمشروع الشركة فى السوق المصرى تبلغ حالياً نحو 65% وتستهدف وصولها إلى 80 % خلال الفترة القريبة المقبلة .

وأضاف أن مصنع الشركة المقام فى مصر بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز ينتج نحو 3 آلاف أتوبيس سنوياً ويوفر نحو 500 فرصة عمل، لافتًا إلى أن المصنع بدأ حالياً فى إنتاج الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتلبية إحتياجات السوق المحلي.