عثمان: تصنيع لقاح سينوفاك في مصر نقلة اقتصادية كبرى

ثمن النائب أحمد عثمان ـ عضو مجلس النواب بالإسماعيلية ـ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في البدء بتصنيع لقاح "سينوفاك الصيني"، ضمن جهود وسعي الدولة للتصدى لفيروس كورونا.

وأشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي أولويه للتصنيع المصري وأحضر وفدا من الخبراء الصينين تمهيدا لبدء انتاج لقاح فيروس كورنا بمصر ، وذلك بعد وصول أول دفعه من المواد الخام لتصنيع اللقاحات.

وأضاف النائب أحمد عثمان أن تصنيع اللقاح داخل مصر، لا يعد نقلة نوعية فقط في التحول من الاستيراد للإنتاج بقدر أهميته أيضا في تدريب العاملين تحت أيادي خبراء متخصصين والتعامل مع كافة مراحل انتاج اللقاح.

وأفاد بأن مصر تستطيع خلال الفترة القادمه بعد مرحلة الانتاج وتغطيه الاحتياج المحلي، التصدير لدول الجوار، خاصة ومصر ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في إفريقيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة.

فيما قالت الدكتور هالة زايد وزيرة إن وفد الخبراء الصينيين الذى وصل مصر سيستمر فى عمله لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» والتى تقدر بـ2 مليون جرعة، موضحة أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وأكدت الوزيرة جاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، وتوافر كافة الإمكانيات المادية والتقنية لعملية الإنتاج، مشيرة إلى الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لتصنيع اللقاحات، لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي، حيث إن شركة "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.