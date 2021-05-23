عثمان: تصنيع لقاح سينوفاك في مصر نقلة اقتصادية كبرى
ثمن النائب أحمد عثمان ـ عضو مجلس النواب بالإسماعيلية ـ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في البدء بتصنيع لقاح "سينوفاك الصيني"، ضمن جهود وسعي الدولة للتصدى لفيروس كورونا.
وأشار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي أولويه للتصنيع المصري وأحضر وفدا من الخبراء الصينين تمهيدا لبدء انتاج لقاح فيروس كورنا بمصر ، وذلك بعد وصول أول دفعه من المواد الخام لتصنيع اللقاحات.
وأضاف النائب أحمد عثمان أن تصنيع اللقاح داخل مصر، لا يعد نقلة نوعية فقط في التحول من الاستيراد للإنتاج بقدر أهميته أيضا في تدريب العاملين تحت أيادي خبراء متخصصين والتعامل مع كافة مراحل انتاج اللقاح.
وأفاد بأن مصر تستطيع خلال الفترة القادمه بعد مرحلة الانتاج وتغطيه الاحتياج المحلي، التصدير لدول الجوار، خاصة ومصر ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في إفريقيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة.
فيما قالت الدكتور هالة زايد وزيرة إن وفد الخبراء الصينيين الذى وصل مصر سيستمر فى عمله لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» والتى تقدر بـ2 مليون جرعة، موضحة أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها فور الانتهاء من التصنيع.
وأكدت الوزيرة جاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، وتوافر كافة الإمكانيات المادية والتقنية لعملية الإنتاج، مشيرة إلى الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لتصنيع اللقاحات، لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي، حيث إن شركة "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.