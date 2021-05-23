412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 332 حالة جديدة و80 حالة مخالطة، من إجمالي 3841 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (10.7 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض - في نشرته اليومية التي أذاعتها "بوابة أفريقيا" - شفاء 212 حالة، فيما توفيت 6 حالات.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغت 182649، منها: الحالات النشطة 10183 حالة والمتعافين 169364 شخصا والٍوفيات 3102 حالة.

ومن ضمن الإصابات، أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي، الجمعة الماضية، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات بالإضافة إلى تسجيل 369 حالة شفاء.

وذكر المركز -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 182899، فيما بلغت إجمالي الوفيات 3105، كما بلغت إجمالي حالات التعافي 169733 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بـ كورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.