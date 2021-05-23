طلاب «روض الفرج بنين» عن امتحان اللغة العربية: «سهل ومباشر»

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني

كشف عدد من طلاب مدرسة روض الفرج بنين التابعة لمحافظة القاهرة خلال فترة الراحة بين امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية أن الامتحان كان غاية في السهولة، ويخلو من أى صعوبات والأسئلة مباشرة، ولكن الأزمة كانت في السيستم.

وقال محمد طارق أحد طلاب الثانوية العامة إن الامتحان كان عبارة عن اختيارات فقط ويخلو من كافة الصعوبات وجاءت الأسئلة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الأزمة كانت في السيتسم والذي لم يتمكن كافة الطلاب من الدخول عليه وإجراء الامتحان.

وأضاف أحد الطلاب أن هناك العديد من الطلاب لم يتمكنوا من خوض الامتحان بسبب السيستم إلا أنه لا زال لديهم فرصة في الدخول مرة أخرى وخوض الامتحان، مؤكدا أن عمل امتحانات تجريبية أمر مفيد وجيد خاصة للطالب من أجل التعود على طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة.

وأوضح محمود أحد طلاب الثانوية العامة أن هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية من خلال إلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان ووجود تباعد ومسافات أمنة بين الطلاب وتعقيم اللجان بشكل مستمر.

وانطلق صباح اليوم الأحد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، على أن يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، اللغة الأاجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء يؤدي امتحان مادة التاريخ والفيزياء وعلم النفس والرياضيات البحته، ويوم الخميس والأخير يودي امتحان مادة الكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا وعلوم البيئة، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب ضد فيروس كورونا.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الامتحانات التجريبية التعرف على شكل الأسئلة وطبيعتها خاصة وأن الامتحان بدون درجات وسوف تقوم الوزارة برفع اجابات الامتحان الصحيحة عقب الانتهاء منه لكي يستفيد الطالب.

وسوف تجري الامتحانات للطلاب الذين يمتلكون جهاز تابليت فقط وذلك داخل المدارس المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وسوف يتم إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية، تعقيم اللجان، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.