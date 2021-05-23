الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين مؤشرات الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة

البورصة الخليجية
البورصة الخليجية

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، وصعد مؤشر دبي متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بفضل الشركات العقارية. 

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.9 بالمئة، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة وارتفع سهم وحدتها إعمار مولز واحدا بالمئة.

كشف استطلاع أجرته رويتزر لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في ست سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي.

وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة. باع البنك يوم الخميس سندات إضافية من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار بعد تلقيه طلبات اكتتاب تجاوزت 1.75 مليار دولار. ولا يمكن استدعاء السندات قبل ستة أعوام.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، إذ فقدت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنكين في المملكة، 0.6 بالمئة لكل منهما.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة بفضل مكاسب 0.4 بالمئة لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوطبي الأول، وصعود سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي 0.8 بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وفي سياق متصل، تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وتسعى معظم لإكتشاف خطة اقتصادية للخروج من تلك الأزمة، حيث يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج السعودية كورونا الإمارات دبي كوفيد

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