هونج كونج: معدل التطعيم البطيء ضد كورونا يضعنا في وضع «غير ملائم»

حذر مسئول بارز في هونج كونج من أن معدل التطعيم البطئ ضد فيروس كورونا في المدينة يضعها في وضع "غير ملائم"، مقارنة بأماكن أخرى، فيما قال مستشار طبي إن القواعد المتعلقة بارتداء الكمامات ربما يتم رفعها إذا تم تطعيم 70% من السكان، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، ومقرها هونج كونج اليوم الأحد.

جاءت التصريحات، اليوم الأحد، فيما أكدت المدينة حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، واحدة منهما قادمة من الخارج والأخرى حالة إصابة محلية لعاملة منزل، 39 عاما.

وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المدينة الآن 11 ألفا و832 حالة، وحصيلة الوفيات 210 حالات.

وقال وزير الخدمة المدنية، باتريك نيك تاك كوين، الذي يشرف على حملة التطعيم بالمدينة، إنه بينما تضاءل عدد الإصابات، فإن تخفيف القيود المتعلقة بالحدود وإجراءات التباعد الاجتماعي سيضع المدينة في مخاطر، إذا كان معدل التطعيم ما زال بطيئا.

وأضاف «باتريك»، في مقابلة تليفزيونية: "شيء واحد واضح وهو أن معدل التطعيم يزداد بسرعة في مختلف أنحاء العالم، في بريطانيا وأوروبا وحتى في البر الرئيسي الصيني، لكن إذا استمرت حملة التطعيم لدينا بتلك الوتيرة البطيئة، سيضعنا ذلك في وضع غير مناسب".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ اللصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.