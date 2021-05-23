«خذلان ورفض مساعدة».. حورية فرغلي تُهاجم والدها والوسط الفني

أثارت الفنانة حورية فرغلي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلت بها خلال ظهورها، أمس الأحد، في برنامح "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة"، حول العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا، وسؤال زملائها في الوسط الفني عنها في محنتها.



ويرصد «الدستور» أبرز تصريحات حورية فرغلي خلال اللقاء:

- إصابتها بدأت عندما كانت تمارس رياضة الفروسية.

- كان حلمها تمثيل مصر في الأوليمبياد لكنها سقطت من على الحصان وحدثت لها إصابة في الأنف وديسك بالظهر.

- قالت إنها فقدت حاسة الشم وكانت تتنفس بصعوبة، وأجرت ١١ عملية في أنفها في إنجلترا والدنمارك وأمريكا، وكل عملية كانت تدمر شيئا، لدرجة أنها كانت تشتري "برفانات" لشكلها.

- تخلى عنها أصدقاؤها وأصبح هاتفها لا يرن.

- ذهبت إلى دكتور مصري من الإسكندرية وقال لها إن حل مشكلتك عند دكتور في شيكاغو في أمريكا.

- أكدت أنها قامت ببيع الفيلا الخاصة بها حتى تتمكن من السفر إلى أمريكا وإجراء 4 عمليات مع الدكتور في أمريكا، وظلت هناك لمدة 4 أشهر.

- عن والدها قالت: "والدى انفصل عن والدتي وعمري 48 ساعة، ولم يسأل عني في محنتي ولا أثناء إجراء العملية، وراهن من حوله أن العملية ستفشل، وهو أستاذ جراح في الكويت منذ 50 سنة، وكان أول ظهور له في حياتى عام 2002".

وأضافت: "قاطعنى منذ فترة، لأنه كان دائما يرفض مساندتى فى أى مشكلة، وفى آخر مشكلة بينى وبين والدتى طلبت منه التدخل فرفض، فواجهته بأنه لم يقف بجانبى فغضب منى ومن وقتها لم يرد علي".

- عن أمينة خليل قالت:"مامتها بنت خالة مامتي، وهي لم تتصل بي دون معرفة السبب، في الأساس لسنا قريبين من بعض، وهنا علاقة غريبة، ولكن هي لم تفكر في السؤال عني، ولم تأتني منها أو من والدتها أي رسالة حتى".

وأضافت: «لا توجد بيننا مشاكل لكن الصراحة معرفهاش بشكل جيد، لأني طول عمري كنت أعيش خارج مصر وعرفتها عندما جئت مصر وكبرت، وأنا في الأساس في التمثيل قبلها، وكنت سعيدة جدا إنها موجودة، لكن كنت دائما أراها في الكوافير مثلا وكان هناك برود في التعامل».

- أوضحت: «تعرضت للسحر من قبل، فكنت مريضة لفترة، ووصل وزنى لـ49 كيلو، وأحضروا لى شيخا ووجد فى الزرع حاجة مدفونة بها كلام (حورية بنت نادية تصاب بالمرض، وتكون طريحة الفراش وتُحرم من الخلفة والزواج)».

- قالت إن أقرب أصدقاء لها هم رانيا محمود يس ولبلبة ومحمد يونس ومحمد الدسوقي.

- أشارت إلى أن محمد رمضان طلب مها عمل دور بطولة في "عبده موته"، و"قلب الأسد"، وأنا قبلت دون مقابل من أجل رمضان.

- كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها وذهبت إليه لتسلم عليه فرفض يقابلها، لكنها غير غاضبة منه وأنه يكفي ما هو فيه.