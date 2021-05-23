الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1957 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية بالجيزة

حملات امنية
حملات امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط 1957 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، حيث تم شن حملة مكبرة على مخالفي قرارات مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 1957 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 754 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. 

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة.

 

الجيزة ١٩٥٧ شخص عدم ارتدائهم الكمامات مجلس الوزراء وزارة الداخلية

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