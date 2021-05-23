تفاصيل غلق زاوية بالطوب الأحمر في الفيوم

كشف مصدر بمديرية أوقاف الفيوم، تفاصيل واقعة التعدي على زاوية التوحيد بدرب المهة التابعة لإدارة سنورس ثاني، وقال المصدر إن المواطنة عزة عويس، أرادت سد باب الزاوية بالطوب الأحمر وضم الزاوية لمنزلها.

وأوضح المصدر أن الزاوية أهلية ومغلقة ويوجد عامل مكلف بالإشراف عليها من قبل إدارة سنورس ثاني التابعة لمديرية أوقاف الفيوم، واسمه فاضل السيد، لافتًا إلى أن السيدة أرادت بيع المنزل لذا قررت ضم المسجد لمنزلها.

وأشار المصدر إلى أنه تم عمل محضر بالواقعة في قسم شرطة سنورس ثاني برقم 2001 بتاريخ الجمعة الموافق 21/5/2021.

صكوك الأضاحي

في سياق آخر، تصدرت مديرية أوقاف الفيوم مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بـ700 صك ، وتلتها مديرية أوقاف بني سويف بـ 600 صك ، ثم مديرية أوقاف الشرقية بـ415 صكًّا ، ثم مديرية أوقاف القاهرة بـ 341 صكًّا ، ثم مديرية أوقاف البحيرة بـ 310 صكوك ، ثم مديرية أوقاف الدقهلية بـ 305 صكوك.أعربت وزارة الأوقاف عن خالص الشكر لأهل الفضل الذين أولوها ثقتهم الغالية في سائر مشروعاتها، ولا سيما في مشروع صكوك الأضاحي.

وللمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه فور إعلان وزارة الأوقاف إطلاق مشروع صكوك الأضاحي مع بداية شهر رمضان المبارك تم تحصيل (2806) صكوك أضحية بقيمة بلغت (5612000) بالإضافة إلى مشاركة الطائفة الإنجيلية بـ(100) ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.