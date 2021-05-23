الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021 الصف الأول الإعدادي

طلاب
طلاب

يبحث طلاب الصف الأول الإعدادي، عبر محركات البحث جوجل، وذلك الساعات الماضية، عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021 الصف الأول الإعدادي 

ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي 2021 لمعرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي من خلال الرابط التالي: www.cairogovresults.com، حيث تحتوي البوابة على جميع نتيجة صفوف النقل والتعليم الأساسي، وهى تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدم العديد من الخدمات للطلاب والمدارس.

وعقب الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021 الصف الأول الإعدادي يقوم ولي الأمر أو الطالب بالضغط على رابط نتيجة الصف الاول الإعدادي 2021، ثم بعد ذلك كتابة رقم القومي للطالب، وإدخال كافة البيانات من الاسم رباعي، والفصل الدراسي، والسنة، والصف الدراسي، والمدرسة التابع لها، ثم في النهاية الضغط على أيقونة بحث، وستظهر النتيجة بعدها، وفي حالة عدم حضور الطالب الامتحان فإن النتيجة تحجب.

 

موعد الامتحان التكميلي للطلاب الصف الاول الاعدادي 2021

جدير بالذكر وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون الامتحان التكميلي كالتالي:

1- يعقد الامتحان التكميلي للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر قهري، خاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

2- الامتحان التكميلي يعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وبنظام الأسئلة الموضوعية.

3- يعقد الامتحان التكميلي للطلاب الذين حصلوا على مجموع أقل من 50% في امتحانات شهر أبريل 2021.

4- الامتحان يعقد على مستوى الإدارة التعليمية وتحت إشراف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الاول الاعدادي

1- يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدون أي أعذار قهرية.

2- الامتحان يعقد للطلاب الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة في المنطقة الرمادية «من المتوسطات القومية».

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3- يعقد الامتحان ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

4- تتولى الإدارات التعليمية عقد الامتحان وفق ضوابط وضع الأسئلة التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

5- تعقد الامتحانات قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

امتحانات الدور الثاني وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الامتحانات نتيجة الإعدادية رابط نتيجة التعليم الأساسي

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