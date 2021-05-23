الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ماذا قال شهود العيان في غرق طالبة بمرسى الأتوبيس النهري؟

غرق طالبة
غرق طالبة

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال شهود العيان في واقعة غرق طفلة أثناء تنزهها عند مرسى الأتوبيس النهري في مياه النيل بمنطقة دار السلام.

وقال الشهود إنه في ثالث أيام عيد الفطر كانت تتنزه طالبتان وتوقفت إحداهما عمرها 13 عامًا، في مرسى الأتوبيس النهري وخلعت الحذاء الخاص بها والجاكت لوضع قدميها بالماء واختل توازنها، مما أدى إلى سقوطها في الماء فقام بعض المتواجدين بمحاولة إنقاذها إلا أنهم فشلوا وانصرفت صديقتها.

كانت أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بتسليم جثة فتاة توفيت باسفكسيا الغرق لذويها عقب  تشريح الجثة وصدور تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة.

تبين من تحقيقات النيابة أن الجثة لفتاة عمرها 13 عاما سقطت في نهر النيل أثناء تنزهها مع صديقتها، التي توجهت لمنزلها وصمتت خوفا من المسائلة القانونية ورد فعل أسرة الفتاة على وفاتها.

وبفحص بلاغات التغيب عقب انتشال الجثة، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة  دار السلام من "ص. خ"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة خير الله، وأبلغت بتغيب نجلتها "ز. أ"، 13 سنة، طالبة، ومقيمة بنفس العنوان.

- نتائج التحريات

وبفحص البلاغ وجمع المعلومات تبين ان المتوفاة   خرجت مع صديقتها "نجاة.م "،  13 سنة، طالبة ومقيمة شارع الشوربجى عزبة خير الله وبسؤالها عن عدم عودتها قررت أنها تركتها ولا تعلم مكانها.

 وبالفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم تبين تطابق الأوصاف مع الجثة وبإجراء التحريات تم العثور على الجاكت والحذاء الخاص بالمتوفية بمكان تواجدهم.

- تفاصيل الواقعة

وكان رجال شرطة المسطحات بالقاهرة قد تمكنوا من انتشال جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها طافية بمياه النيل، بجوار إحدى المراكب السياحية بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

وذلك عقب ورود بلاغ للقسم من الأهالي باكتشاف جثة طافية بالنيل بمنطقة أثر النبي دائرة القسم، بالانتقال والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لأنثى في منتصف العقد الثانى - قمحية اللون- ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدي بنطالا أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون، و"تيشرت" بيج اللون أسفله "تيشرت" صفراء اللون مجهولة الاسم والهوية.

كما تبين عدم وجود أي إصابات بالجثة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية مرسى الاتوبيس النهري دار السلام مياه النيل شهود العيان

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