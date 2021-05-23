إزالة 12 منزلا بطريق مسطرد.. وسعر المتر يصل إلى 3100 جنيه

أجرى إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، متابعة لأعمال التوسعة وإزالة التعارضات فى مسار محور المستشار عدلي منصور مسطرد في امتداد شارع المشروع بالمطرية، وبدء صرف التعويضات المقررة للسكان بحضور رئيس حي المطرية.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة 4 مساكن في كمال حجاب، وباقي منزل واحد، وتم إزالة 3 منازل في امتداد شارع المشروع، وجاري العمل على إزالة 5 منازل.

وأوضح “صابر” في تصريحات لـ "الدستور" أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر، ويصل ما بين الـ 3000 آلاف جنيه و3100، وقد يصل سعر الوحدة بين الـ 300 ألف جنيه والـ 350 ألف جنيه.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

كان الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، قال في تصريحات سابقة، إنه تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، يتم إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها 159 عقارا، سيتم إزالتها، أيضا.



وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

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