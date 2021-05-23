الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 12 منزلا بطريق مسطرد.. وسعر المتر يصل إلى 3100 جنيه

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد

أجرى إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، متابعة لأعمال التوسعة وإزالة التعارضات فى مسار محور المستشار عدلي منصور مسطرد في امتداد شارع المشروع بالمطرية، وبدء صرف التعويضات المقررة للسكان بحضور رئيس حي المطرية.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم إزالة 4 مساكن في كمال حجاب، وباقي منزل واحد، وتم إزالة 3 منازل في امتداد شارع المشروع، وجاري العمل على إزالة 5 منازل.

وأوضح “صابر” في تصريحات لـ "الدستور" أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر، ويصل ما بين الـ 3000 آلاف جنيه و3100، وقد يصل سعر الوحدة بين الـ 300 ألف جنيه والـ 350 ألف جنيه.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

كان الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، قال في تصريحات سابقة، إنه تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، يتم إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها 159 عقارا، سيتم إزالتها، أيضا.


وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات مسطرد
FB_IMG_1621759747681
FB_IMG_1621759747681
FB_IMG_1621759745608
FB_IMG_1621759745608
FB_IMG_1621759743561
FB_IMG_1621759743561
FB_IMG_1621759737223
FB_IMG_1621759737223
FB_IMG_1621759739410
FB_IMG_1621759739410
FB_IMG_1621759741484
FB_IMG_1621759741484
محود عدلي منصور طريق مسطرد تعويض أهالي مسطرد إزالة العشوئيات محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لاختلاس محصل وكاتب 672 ألف جنيه من شركة المياه بالجيزة

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

انتهاء «عربي الثانوية التجريبي».. والطلاب: سهل وبسيط والتجربة مفيدة

«شهيد الواجب».. تفاصيل وفاة مقدم في الخدمة بعد أن رزق بطفلة

قبل نظر محاكمة مؤسس خلية هشام عشماوي: من أسرة إخوانية وأسس 3 مجموعات إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم