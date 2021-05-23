كيف اختلس محصل وكاتب 672 ألف جنيه من شركة المياه بالجيزة؟

حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة في قضية اتهام محصل وكاتب في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، باختلاس 672 ألف جنيه من أموال عملهما عن طريق تحصيل قيمة استهلاك المياه من المواطنين واختلاسها.

وحملت القضية رقم 13481 لسنة 2017 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 6006 لسنة 2017 کلی شمال الجيزة المقيدة برقم 523 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 49 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

وجاء بأقوال " م.م" 33 سنة، محام بالإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه بمناسبة فحص أعمال المتهم الأول تبين قيامه باستغلال موقعه الوظيفي كونه المسئول عن تحصيل مقابل قيمة استهلاك المياه من العملاء واختلاس مبلغ 672 ألف جنيه بالاشتراك مع المتهم الثاني وأثبتا بدفتر توريد يومية المحصلين تحصيل مبالغ مالية أقل من التي قام بتحصيلها وتبين اختفاء دفتر توريد يومية المحصلين من داخل مقر الشركة.

وجاء بأقوال "م. ك" 33سنة، محاسب بالإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه بناء على انتدابه من النيابة العامة لفحص الواقعة تبين له اختلاس المتهم الأول مبلغ 672 ألفاً و12 جنيهاً من المبالغ التي قام بتحصيلها من العملاء نظير استهلاك المياه وقيامه بتزوير حوافظ التوريد بكتابة عدد فواتير أقل من التي قام بتحصيلها فعليا وذلك كله بمساعدة المتهم الثاني الذي قام بالتزوير في دفتر توريد يومية المحصلين بأن أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة بشأن الإيصالات التي استلمها وحصلها المتهم الأول، وعقب ذلك اختلس المتهم الثاني دفتر توريد يومية المحصلين ودفتر البادور المملوكين لجهة عمله.

تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من "ع.م"، 30 سنة، هارب، محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، و "م.ج" 35 سنة، كاتب ثالث بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لانهما في عامي 2016 و 2017، بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة، بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل "محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 672012 جنيها والمملوكة لجهة عمله أنفة البيان.

استغلال الصفة الوظيفية في الجريمة

وأضاف قرار الاحالة أنه وذلك بان استغل صفته الوظيفية، كونه من مأموري التحصيل بمقابل خدمة استهلاك المياه، وقام بتحصيل ذلك المبلغ من المشتركين لدى جهة عمله واختلسه لنفسه دون توريده لحساب الشركة جهة عمله، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه فى ذات الزمان والمكان سألفى البيان.

تزوير حوافظ توريد المبالغ المالية للشركة

وتابع قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي حوافظ توريد المبالغ المالية المحصلة حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت بها على خلاف الحقيقة تحصيله مبالغ مالية اقل مما قام بتحصيلها، وتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في تزوير محررين رسميين هما دفتر توريد يومية المحصلين ودفتر البادر حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها فأثبتها المتهم الثاني بتلك المحررات لتمكينه من اختلاس المبلغ المشار إليه، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بأن احتج بها فى مواجهة جهة عمله سترا لجريمته.

وتبين من قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع " كاتب ثالث بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة"، اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس دفتر توريد يومية المحصلين ودفتر الصادر، و المملوكين لجهة عمله والمثبت بهم الايصالات والمبالغ المالية المحصلة من قبل المتهم الاول وذلك بقصد اخفاء جريمة الاختلاس موضوع التهمة السابقة.

واستكمل قرار الاحالة انه كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بان قام باختلاس الدفاتر والسجلات المثبت بهم الإيصالات والمبالغ المالية المحصلة من قبل المتهم الأول وذلك للحيلولة دون كشف جرمهما فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.