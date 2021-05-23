«حياة كريمة».. مياه شرب نقية وكهرباء لمنازل «الأقل دخلاً» بالفيوم

فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تعريش 4,553 منزلا، وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ 4000 منزلا، كما تم توصيل كهرباء لـ710 منزلا، ضمن مشروع إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً .



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء الفيوم في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمة والتى وجه الرئيس الاهتمام بتنميتها، وأن الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها .



وأوضح شعبان، أن المنزل الواحد يتم عمل فيه الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الأسرة منزل متكامل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى.



وأضاف أن الأورمان فى محافظة الفيوم قامت بتوزيع مشاريع تنموية بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الأغلب تكون بتوزيع رؤوس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الأسرة المستفيدة حيث إلى الآن تم تسليم (9,403) رؤوس ماشية، كما تم تسليم (11,430) مشروعا بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .



مكافحة العمى وعمليات جراحية



وأشار إلى أنه فى المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل 12,500 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، ولمرضى القلب نفذت الجمعية عدد (2,725) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.



الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على (932,729) مريضا، وإجراء (208,987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.