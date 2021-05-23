الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الفطر الأسود» يصل البرلمان.. تحرك يطالب باستعداد مصر لـ«المرض الجديد»

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة إيناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب، بسـؤال للمستشارحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الاستراتيجية الوقائية الاستباقية الخاصة بمواجهة مرض "الفطر الأسود".

وأكدت عبد الحليم، في بيان، أن الساحة الطبية والوقائية العالمية تشهد تطورات وتحورات ومضاعفات  متلاحقة سببها الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى بـ"الفطر الأسود".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن "الفطر الأسود" هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر العديد من الأدوية ومنها "amphotericin B، posaconazole، isavuconazole".

وطالبت البرلمانية الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح انتشار ذلك المرض في مصر، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم اتباعها في علاج مرضى "الفطر الأسود"، والمنشأت الصحية المخصصة والمجهزة لعلاج مصابي المرض في مصر.

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، قال إن "الفطر الأسود" ليس مرضا غريبا وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.

وأشار مجاهد إلى أنه لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، موضحا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

الحكومة وزارة الصحة مجلس النواب كورونا فيروس كورونا خالد مجاهد

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