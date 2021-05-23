مظاهرات ضخمة في لندن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني (فيديو- صور)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، مظاهرات حاشدة، دعمًا للشعب الفلسطيني شارك فيها مئات الآلاف.

وجابت المظاهرة شوارع قريبة من مقر الحكومة البريطانية، ونددت بالممارسات الإسرائيلية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب صحيفة “الجارديان”.

فلسطين حرة

وقدر المنظمون أن أكثر من 180 ألف شخص شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وصفتها الصحيفة بأنها "يمكن أن تكون واحدة من أكبر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في التاريخ البريطاني".



ونشرت الصحيفة صورًا من الاحتجاجات، حيث يلوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، رافعين لافتات عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الحرب"، أثناء توجه مسيرتهم إلى حديقة "هايد بارك" احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن عشرات ضباط الشرطة كانوا يؤمنون المظاهرات، ويراقبون المسيرة قبل تحركها إلى "هايد بارك" حيث أغلقت الحشود الكبيرة العديد من الشوارع، وأعاقت حركة المرور في عدة اتجاهات.

حل عاجل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وطالب المتظاهرون بحل "عاجل" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مناشدين حكومة المملكة المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل، بحسب ما نقلت "الجارديان" عن منظمي المظاهرات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شارك في المظاهرات كل من "الاتحاد الوطني للتعليم" (اتحاد نقابة عمال لمعلمي المدارس والكادر التعليمي في المملكة المتحدة)، و"حملة التضامن مع فلسطين" في بريطانيا (أكبر منظمة في المملكة المتحدة تعنى بضمان حقوق الإنسان للفلسطينيين)، فيما لم تذكر الصحيفة تفاصيل حول الجهة التي نظمت التظاهرات أو جنسيات المشاركين فيها.

هتافات ضد إسرائيل

وأضافت أن آلاف المؤيدين لفلسطين بلندن، تظاهروا أمس السبت، للتعبير عن دعم قضيتها، مرددين هتافات ضد إسرائيل، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي وفرض عقوبات على تل أبيب.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عقب 11 يوما من التصعيد والعدوان الإسرائيلي، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، وبدأ دخول وقف النار حيز التنفيذ فعليا فجرالجمعة.