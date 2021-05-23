الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سر سقوط «كريستينا» من الطابق الخامس في الزاوية الحمراء

جثة فتاة
جثة فتاة

كشفت تحقيقات المستشار أحمد حسانين، رئيس نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، في مصرع فتاة في العقد الثاني من عمرها عقب سقوطها من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت على الأرض، ولا توجد أي شبة جنائية بالواقعة.

وكانت النيابة قد كلفت تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام، بتشريح جثة الفتاة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وأمرت  بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بسقوط فتاة من شرفة شقة سكنية من أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "كريستينا.ف" فى العقد الثانى من عمرها، وسط بركة من الدماء، وبها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين أن الفتاة سقطت من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس فى ظروف غامضة، واستمع رجال المباحث لأقوال سكان العقار وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

  • اختصاصات الطب الشرعي

تتعدد اختصاصات الطب الشرعى منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و  التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .

اختصاصات الطب الشرعي سقوط فتاة الزاوية الحمراء النيابة العامة امن القاهرة

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