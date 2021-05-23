تعليم أسوان ينفذ منتدى أسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية نهاية يونيو

استقبل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، 3 طلاب (ممثلى اتحاد طلاب المحافظة)، وذلك بحضور سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية، لمناقشة آليات تنفيذ (منتدى أسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية).

جدير بالذكر أن فكرة المنتدى سبق وأن عرضها الطلاب أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم السابق بوكيل الوزارة، الذى طالبهم بدراسة الفكرة جيدًا ووضع الخطوط العريضة لها وعرضها عليه مرة أخرى لبحث آليات التنفيذ.

وبالفعل عكف طلاب الاتحاد على عقد سلسلة اجتماعات متتالية فيما بينهم، أسفرت عن فكرة إقامة المنتدى (أونلاين) بالتعاون مع توجيه الحاسب الآلى، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، وأن يستضيف المنتدى عدد من الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية لتعم الفائدة أكبر عدد من الطلاب.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بما تم عرضه، مؤكدًا أنه سيتم العمل من الآن على تنفيذ المنتدى بحد أقصى نهاية يونيه المقبل.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أن يشمل المنتدى أربعة محاور يتم مناقشتها على مدار أربعة أيام وهى (التنمية المستدامة - مرحلة الشباب - الاتحادات الطلابية - ريادة الأعمال) وأن يشمل المحور الواحد جزء خاص بالمحاضرات وجزء آخر خاص بورش العمل، وأن يقوم بالشرح والتدريب لفيف من الأساتذة المختصين بمحاور المنتدى.

وبنهاية اللقاء، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد بأعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم أسوان، معربًا عن سعادته باهتمامهم بالموضوع وتفكيرهم بشكل دائم خارج الصندوق، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم طوال فترات تجهيز وتنفيذ المنتدى.

يذكر أن الدكتورخالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عقد أمس السبت، بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، اجتماعًا موسعًا مديرى المدارس الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية، وجاء بحضور كلاً من: (د.نبيل جعفر وكيل المديرية - عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية - أشرف الأمير مدير إدارة شئون الطلبة - وداد تواضروس مدير إدارة التعليم الإعدادى)، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق مطلع يونيو المقبل.

بعد ترحيبه بالحضور أكد وكيل الوزارة على أهمية العمل على قدم وساق لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة (بنظافة وتعقيم وتجهيز وفرش المدارس) ومراعاة ترتيب التخت داخل اللجنة بما يعادل ١٤ طالب فقط ، حيث أن هذه الأعمال من مهام مدير المدرسة (بصفة تطوعية) مستقبلًا بها رئيس اللجنة، لأنه من المفترض أن يتسلم رئيس اللجنة المدرسة وهى جاهزة تمامًا للامتحانات، وعلى رئيس اللجنة مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا من مراعاة التباعد بين الطلاب والإلتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل صعودهم اللجان...إلخ.

بعدها أكد على أن طلاب الشهادة الإعدادية الذين تخلفوا عن آداء الامتحانات التكميلية للفصل الدراسى الأول أو لم يجتازوها يسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى، على أن يُعقد لهم امتحان تكميلي فى محتوى الفصل الدراسى الأول بنفس مواصفات الامتحان الذى تم عقده فى نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك بالتزامن مع امتحانات الدور الثانى، ويعد اجتياز الامتحان التكميلي شرط أساسى لإعلان نتيجة الطالب بالفصل الدراسى الثانى.

وفيما يخص طلاب النقل، أشار القبيصى إلى أهمية الإنتهاء من تحليل النتائج فى أقرب وقت، موضحًا أنه فى حال عدم اجتياز طلاب صفوف النقل للامتحانات التكميلية للمواد التى تضاف للمجموع أو التى لا تضاف للمجموع أو المستوى الرفيع، يُعقد لهم امتحان دور ثانى على مستوى المدرسة، وتحت إشراف المديرية، وذلك عقب امتحانات الثانوية العامة.

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