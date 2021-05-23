الأحد 23 مايو 2021
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حوادث

5 قتلوا فرد أمن لسرقة 48 ألف جنيه في 15 مايو.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية .

  وكانت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان،  قد تمكنت من القبض على 5 متهمين، وراء قتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، لسرقة خزينة أموال بداخلها مبلغ 48 ألف جنيه.

- تفاصيل الواقعة

تلقي المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية،  يفيد بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاه على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة للمدعو " ش. م. ش"، 50 سنة، وبفحص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين من بينهم عامل بذات المصنع وتم فصله حديثًا بسبب سوء سلوكه، بالاشتراك مع اثنين من المتهمين مقيمان بدائرة قسم المقطم وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام واثنين أخرين وتم القبض عليهم.، و وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

- عقوبة جريمة القتل

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

48 ألف جنيه فرد أمن تجديد حبس 15 مايو محكمة حلوان

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