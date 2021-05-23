بالأرقام.. الإيرادات الكاملة لموسم أفلام عيد الفطر.. ورامز جلال يحلق

نجحت الأفلام المصرية الثلاثة المتواجدة بموسم أفلام عيد الفطر المبارك، في تحقيق إيرادات جيدة خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك بالرغم من القيود التي وضعتها لجنة أزمة كورونا على الدخول للجمهور بشكل كامل، ولكن مع الأيام الأخيرة انخفضت إيرادات موسم أفلام عيد الفطر المبارك، ونرصد خلال التقرير التالي تفاصيل الإيرادات الكاملة لموسم أفلام عيد الفطر المبارك، حيث تصدر فيلم “أحمد نوتردام” بطولة الفنان رامز جلال.

رامز جلال يتصدر

نجح الفنان رامز جلال، في تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري بموسم أفلام عيد الفطر بفيلم "أحمد نوتردام"؛ حيث جمع إيرادات كلية قدرت بـ 13 مليون جنيه و350 ألفا، والفيلم من بطولة كلا من خالد الصاوي، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء الفنان كريم فهمي في المركز الثاني من اليوم الأول حتى الآن بإيرادات قدرت بـ 8 ملايين جنيه و300 ألف جنيه، والفيلم من بطولة كلا من حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

وقبعت الفنانة الشابة دينا الشربيني بفيلمها الجديد "ثانية واحدة" في المركز الثالث بإيرادات كلية قدرت حتى الآن بـ مليوني جنيه و50 ألفا، والعمل يشارك في بطولته كلا من الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

بينما حققت الأعمال الأجنبية المعروضة في مصر إيرادات متوسطة في بدايتها، وانخفضت مع مرور الوقت إلى مستوى منخفض للغاية نتيجة عدم تواجد جماهيري كبير في دور العرض بعد الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك، وتزايد عدد الأعمال المعروضة والتي وصلت إلى 11 فيلما أجنبيا.