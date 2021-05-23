لخلافات على مكان الفرش.. تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا بائعا لـ 21سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، برئاسة المستشار محمود كامل عبدالهادي، وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات، ومحمد صالح أبو حسن، وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء طنطاوي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 أشقاء بتهمة قتل بائع بسبب خلافات بينهم حول مكان الفرش في منطقة المطرية لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

- تفاصيل أمر الإحالة

كانت قد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية احالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وتبين من قرار الاحالة في القضية رقم 21986 لسنة 2019 أن المتهمين (ع. م. م)، وشقيقيه (ع) و(س) قتلوا المجني عليه (س. م)، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم الثاني فتوجهوا للمكان الذين تأكدوا من تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى سددوا له طعنة استقرت بصدره، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، في وجود المتهم الاول والثالث في مكان الجريمة للشد من أزره.

- مشاجرة سبب الواقعة

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ واندلاع مشاجرة بين 3 اشقاء وبائع خضروات بسبب الخلاف علي مكان الفرش قاموا علي اثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فاسقطوه قتيلا.

تم نقل الجثة الي المشرحة والقبض علي المتهمين ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التي قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

- عقوبة جرائم القتل قانونا

وفي سياق منفصل فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على، كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 233 على، من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.