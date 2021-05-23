تفتيش عمالي على 181 منشآة في أسوان أبريل الماضي

أعلن محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عن صرف المديرية 53 ألف جنيه لـ25 عاملا غير منتظم كرعاية اجتماعية، و20 ألفاً و888 جنيها رعاية صحية لـ10 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح عبدالوهاب، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 181 منشآت (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 136 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوي عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 6 شكوى عمالية، وإحالتها جميعها للمحكمة العمالية، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ500 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ16 متدرباً على التفصيل والخياطة، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، أعلنت عن تعيين 372 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر مارس الماضي، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1179 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 754 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

أيضا جرى صرف 103 آلاف جنيه لـ18 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و19 ألفاً و380 جنيها رعاية صحية لـ14 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشآت (دوري نهاري) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وعمل ندوتين، وبحث 6 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 56 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى بالمركز.