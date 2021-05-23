مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

في جولة تفقدية

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

وبحسب بيان لوزارة الاسكان اليوم، استهل مسئولو الإسكان جولتهم بالمدينة، بتفقد المدينة التراثية، حيث تفقدوا المسجد، ومنطقة مجمع السينمات، والمسرح الروماني والمتحف.

كما تفقد مسئولو الوزارة، الممشى الشاطئي، ومنطقة مجلس الوزراء، مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية ‏والبواغيز، وتابعوا أعمال تنسيق الموقع بعدد من المناطق بالمدينة.

وفى ختام جولتهم، عقد مسئولو الوزارة، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذي، وذلك بحضور مسئولي المكاتب الاستشارية وعدد من الشركات المنفذة بالمدينة، وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة والمواصفات المطلوبة، تمهيداً للافتتاحات المقبلة.

من جانبه، أشار المهندس وائل سمير، إلى أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، بجانب الإعداد حالياً لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.

وأضاف، أنه يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات.

وتستعد مدينة العلمين الجديدة لافتتاح المرحلة الاولى منها 30 يونيو المقبل، ضمن افتتاح المرحلة الاولى لعدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الادارية الجديدة والمنصورة الجديدة، الي جانب تدشين نحو 8 مدن جديدة انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من انجاز المخططات العامة والتفصيلية لهم.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة المعروفة بالمخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 الذي بدأ تنفيذه منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، بهدف مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان في مصر لنحو 12% من اجمالي مساحة الجمهورية بدلا من 6% لحل مشكلة الزيادة السكانية والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم لكل الشرائح.

المهندس عبدالمطلب ممدوح

المهندس عبدالمطلب ممدوح

المهندس عبدالمطلب ممدوح

المهندس عبدالمطلب ممدوح