الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدبلومات الفنية

«التعليم» تجرم المحمول بامتحانات الدبلومات الفنية: يعرض للمساءلة القانونية

طلاب
طلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلنت الوزارة، أنه تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها، وذلك من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

كانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 يونيو وتنتهي الخميس 17 يونيو للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية تبدأ اعتبارًا من السبت 19 يونيو وتنتهي الخميس 1 يوليو.

محمول التعليم الفنى على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الدبلومات الفنية انتحال صفة امتحانات الدبلومات الفنية

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