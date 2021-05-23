«القوى العاملة»: تعيين 496 شاباً في أسوان خلال أبريل الماضي

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 496 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، أعلنت عن تعيين 372 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر مارس الماضي، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1179 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 754 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

أيضا جرى صرف 103 آلاف جنيه لـ18 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و19 ألفاً و380 جنيها رعاية صحية لـ14 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وقامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشآت (دوري نهاري) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وعمل ندوتين، وبحث 6 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 56 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.