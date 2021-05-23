ذبح والديه وشقيقته.. النيابة تأمر بسحب عينة من المتهم لبيان تعاطيه للمخدرات

تحقق النيابة العامة في بني مزار بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، في قيام شاب بذبح والدته ووالده وشقيقته في منزلهم داخل قرية صندفا بمركز بني مزار،كما قررت النيابة سحب عينة من معدة المتهم بمعرفة الطب الشرعي لبيان تعاطي مخدرات من عدمه وعرض الجثث على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وأصابت جريمة القتل البشعة الأهالي والجيران بالذهول، حيث ذبح شاب والده والدته وشقيقته داخل منزلهم، حتى سقطوا غارقين في دمائهم ما أثار الجميع بالفزع.

- تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية صندفا يفيد وقوع جريمة قتل أسفرت على مقتل أب وأم و نجلتهم على يد نجلهم وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بسرعة البحث ومعرفة ملابسات الواقعة.



- عقوبة القتل قانونا

و نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.