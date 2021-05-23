الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا من مدن الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات موسعة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأحد، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا من محافظات الضفة.

فيما استأنفت جماعات المستوطنين، فى القدس، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت ستة بينهم، حارس في "الأقصى"، وموظف في الأوقاف الإسلامية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان، وعلي وزوز الذي يعمل في دائرة المخطوطات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وهو على رأس عمله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، من حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، والناشط المقدسي فادي مطور، والناشط نور الشلبي.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، اثنين من المواطنين عقب تفتيشهما، و2 آخرين من نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من كفر دان وقباطية ويعبد.

وفى السياق، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اقتحام مجموعات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال، إصرارا إسرائيليا على المساس بحرمة المسجد الاقصى ومصلياته من جهة، وإصرارا على بث مزيد من التوتر في المسجد والمدينة المحتلة.

وأكد أمين العام الهيئة حنا عيسى أن اقتحام المستوطنين للأقصى وبعد ثلاثة أسابيع من إغلاق ساحات الحرم أمام الاقتحامات عقب الهبة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية وأراضي عام 1948، هو بمثابة صب الزيت على النار، ولإشعال اجواء التوتر في المدينة وبين المصلين في المسجد، مؤكدا أن الاقصى المبارك خط أحمر يجب على سلطات الاحتلال أن تعي هذه الرسالة جيدًا.