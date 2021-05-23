اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، جنوبي محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، 10 رحلات دولية من عدة دول مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، وذلك ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية مختلفة، من المطارات العالمية والأوروبية المختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر خاص بمطار مرسى علم الدولي، لـ"الدستور"، أن المطار يستقبل اليوم 10 رحلات طيران سياحي، ضمن خطة لوصول 46 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري، بينها 14 رحلة من دولة التشيك و12 رحلة من المطارات البولندية و12 رحلة من أوكرانيا، قادمة من مطار العاصمة كييف وأخرى من مطار زيورخ السويسري وأخرى رومانية، وواحدة من ملدوفيا وليتوانيا، وثلاث رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وأخرى لإحدى شركات البترول.

وأضاف المصدر، أن مطار مرسى علم يستقبل عددا كبيرا من الرحلات السياحية أسبوعيًا من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن المطار استقبل ما يزيد عن 214 رحلة طيران سياحي منذ مطلع شهر مايو الجاري.



تلقيح العاملين بالقطاع السياحي والمطارات والموانئ بالبحر الأحمر ضد كورونا

على جانبٍ آخر أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية انتهت من أعمال تلقيح العاملين بكافة فنادق البحر الأحمر والذين تجاوز عددهم 41 الفًا، إلى جانب تلقيح العاملين بمطاري مرسي علم والغردقة، بالإضافة للانتهاء من تلقيح العاملين بميناءي الغردقة وسفاجا.

وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أن أعمال التلقيح تمت بكافة القطاعات التي حددتها الوزارة من الموانئ والمطارات والعاملين بالقطاع السياحي عن طريق فرق طبية مدربة ومجهزة لتلقيح تلك الفئات من أصحاب الأعمال بتلك الجهات، وذلك طبقًا لخطة الحكومة ووزارة الصحة في توفير الحماية للعاملين بالجهات الاقتصادية وغيرها وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا توفير فرق طبية لتلقيح المواطنين بعدد كبير من المناطق تيسيرًا عليهم.