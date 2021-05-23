إعطاء 8.18 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» فى هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 8.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 145 ألفا و712 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 19 أسبوعًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى1.65 مليون، والوفيات إلى 17 ألفًا و810 حالات.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و12 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.