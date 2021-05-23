وصول دفعة جديدة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا إلى كوريا الجنوبية

وصلت دفعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد مكونة من نحو 438 ألف جرعة اليوم الأحد، إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن الدفعة الجديدة هي جزء من حوالي 66 مليون جرعة لقاح تعاقدت كوريا الجنوبية على شرائها بشكل مباشر مع شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية، مشيرة إلى أن البلاد ستتسلم 7 ملايين جرعة لقاح خلال النصف الأول من العام الجاري بموجب العقد.

وأوضحت الإذاعة أنه بوصول هذه الشحنة يكون قد وصل إجمالي 3.75 مليون جرعة لقاح إلى البلاد، بالإضافة إلى دفعة أخرى مكونة من 3.25 مليون جرعة من المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بحلول نهاية الشهر المقبل.

يذكر أنه يتم إعطاء لقاحات (فايزر) في كوريا الجنوبية لكبار السن البالغين من العمر 75 عاما فيما فوق، وكذلك المرضى والعاملين في مراكز الرعاية الصحية للمسنين.

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 585 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 135 ألفا و 929 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 5 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1931.

كما تعافي من المرض 849 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 125 ألفا و881 حالة.

وتم تطعيم 4933 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 79 .3 مليون شخص، وهو ما يمثل 4 .7% من تعداد سكان البلاد.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.