362 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 416 ألفا و417 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 27 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و474 حالة .

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 1413 حالة في آخر 24 ساعة، ليصل التراكمي إلى 372 ألفا و968 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 25 ألفا و975 شخصا.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.