اليوم.. محاكمة 9 متهمين في قضية قتل بسبب «الخلاف على المخدرات» بأكتوبر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات على نشاط الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، بمنطقة 6 أكتوبر،

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذًا لمخططهم الإجرامي، حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من أحرزوا سلاح عبارة بندقية آلية سريعة الطلقات، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

ولفت إلى أن المتهمين جميعا أتلفوا عمدًا أموالا منقولة، وهي المركبة المملوكة للمجني عليه وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب علي ذلك ضررًا ماليًا تجاوز ما قيمته 50 جنيهًا.

شهادة الشهود

ضمنت أدلة الثبوت في القضية، حيث شهدت أحلام الشمندي ربة منزل، أنه وعلى إثر تغيب زوجها المجني عليه عن العودة إلى مسكنها توجهت بالسوال عنه للمتهم الأول لعلمها اصطحابه زوجها مرافقته والمتهم الثاني لشرائهم المواد المخدرة فقرر لها بقيام أحد تاجري المواد المخدرة وآخرين معه بمدينة 6 أكتوبر بالتعدي علي زوجها المجني عليه وإطلاقهم اعيرة نارية صوبه باستخدام أسلحة نارية بحوزتهم وإزهاقهم روحه.