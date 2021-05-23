تصريحات السيسي بشأن تعزيز آليات التعاون مع قبرص تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بشأن حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، وتحذير مصر من تجدد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

السيسي: سرعة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين

فمن جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان "السيسي: سرعة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين..الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية القبرصى: تعزيز التعاون السياسى والعسكرى والتجارى مع قبرص" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين مصر وقبرص، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله أمس نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكدا العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة، والآخذة فى التنامى بين مصر وقبرص فى جميع المجالات، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس القبرصى.

من جهته، نقل نيكوس خريستودوليدس تحيات الرئيس القبرصى للرئيس السيسي، معبرا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محورى فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسي، ومؤكدا أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام القبرصى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، التى تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما فى منطقة شرق المتوسط، مع تأكيد أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز.

الأجداد والأحفاد في لقاء الذكريات.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتحف الحضارة

بدورها، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الأجداد والأحفاد في لقاء الذكريات.. نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتحف الحضارة" أن الأجداد والأحفاد تقابلوا في متحف الحضارة ليستعيدوا ذكريات الماضي ويسعدون بالاطلاع على حكايات الحاضر.. وقام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة متحف الحضارة بالفسطاط، حرصا على دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية، وذهب وفد من نواب التنسيقية وعائلاتهم إلى متحف الحضارة في جو أسري اجتماعي لرؤية مصر القديمة في ثوبها الجديد.

الرئيس الفلسطيني يستقبل الوفد الأمني المصري

وذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الرئيس الفلسطيني يستقبل الوفد الأمني المصري" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري، وتم خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب عباس، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. ونقل الوفد، تحيات الرئيس السيسي، لنظيره الفلسطيني وللشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي: طموحنا غير محدود في توطين الصناعات المتطورة

وأوضحت صحيفة الجمهورية تحت عنوان “الرئيس السيسي: طموحنا غير محدود في توطين الصناعات المتطورة”، أن الرئيس السيسي أكد أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر؛ بما يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، الدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه جرى خلال الاجتماع متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية؛ لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.

مصر تحذر من تجدد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فيما ذكرت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "مصر تحذر من تجدد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" أن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها وزير الخارجية أمس السبت، بمقر الوزارة مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، لمناقشة كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن "خريستودوليدس" استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.