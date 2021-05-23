الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم العالمي للسلحفاة.. حيوانات أليفة اشتريها لطفلك

السلحفاة
السلحفاة

يحتفل العالم مثل هذا اليوم، 23 مايو، من كل عام بـ«اليوم العالمي للسلحفاة»، والتي تعتبر الحيوان الوحيد الذي يحد من تكاثر قنديل البحر، كما تُعد أقدم المخلوقات على وجه الأرض.

 

وبحسب موقع " petspyjamas " نرصد أبرز الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تربيها في المنزل، وتكون مناسبة للأطفال والتي لا تسبب خطرا عليهم في المنزل، بالإضافة إلى أنها محببة للأطفال.

 

السلحفاة

تعتبر السلحفاة من هادئة ولطيفة وسهلة التنظيف، وهي حيوانات أليفة وتكاليف الاعتناء بها منخفضة، للأطفال والنقطة الرئيسية التي يجب مراعاتها مع السلحفاة هي نظامهم الغذائي،حيث يحتاجون إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطعام.

 

 الكلاب

تعتبر الكلاب من الحيوانات الأليفة التي تكون صديقة للأطفال، والتي تعتبر من أوفا الحيوانات الأليفة.

 

القطط

هذه المخلوقات الصغيرة الرقيقة هي حيوانات أليفة منزلية مذهلة، فكل ما تحتاجه هو علبة قمامة موضوعة في مكان آمن وهادئ، بالإضافة إلى الطعام والكثير من المودة فقط.

 

 الأرانب

تعتبر الأرانب حيوانًا أليفًا شائعًا جدًا، وطريقة رائعة لتقديم متعة امتلاك ورعاية حيوان أليف للأطفال، فهو حيوان ذكي وفضولي، تحب كل من الأرانب المنزلية والخارجية الاختلاط .

 

 السحالي

السحالي هي حيوانات أليفة فريدة بشكل لا يصدق للأطفال، ويمكن أن تعرض طفلك لنوع جديد ومثير من الحيوانات لسن مبكرة، و تتمثل أهم جوانب امتلاك السحلية في توفير الحرارة والضوء المناسبين في بيئتهم، وإطعامهم فريسة حية مثل الحشرات.

 

السمك

يعد السمك حيوانًا أليفًا رائعًا للأطفال ويمكنك البدء صغيرًا وتوسيع حوض السمك الخاص بك أو البركة إلى مجتمع نابض بالحياة من الحيوانات.

 

الطيور

الطيور مخلوقات جميلة ومهيبة ومبهجة، ومفتاح الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة هو اختيار النوع المناسب.

 

البط

من الطيور التى يقبل عليها الأطفال ويحبونها بشدة، ومن الأفضل أن تقومى بتربية البط فوق أسطح المنازل، لذا احرصى على شراء عدد من البط، لأنه يحب أن يعيش فى مجموعات.

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