بعد تصدرها التريند.. أشهر إفيهات شيرين وسمير غانم في «المتزوجون»

تصدر اسم الفنانة شيرين ترند محركات البحث جوجل، بعد أن روت ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم، قائلة إنه كان إنسانا بمعنى الكلمة، وإذا أجريت دراسة حول أعماله الفنية ومسرحياته سنجد أنه لا يهين فيها أحدا أو يضربه، وكان يحب عمله جدا، لدرجة أنه يتفنن في ملابس الشخصية التي سيؤديها، وكل الأشياء التي كان يرتديها من تصميمه الخاص، ويشترك في تنفيذها.

وكشفت «شيرين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن كواليس إفيه «الصرصار» في مسرحية «المتزوجون»، قائلة: «بيقولولي الفاميلي نيم بتاعي دلوقتي (شيرين صرصار) أنا مضطرة أحب الصرصار عشان سبب شهرتي لكن مكنش حد ورا الإيفيه، إحنا كل يوم كنا بنعمل حاجة جديدة غير اليوم اللي قبله، فيه يوم كان عندي برد وجيت أقول الصرصار مطلعتش وصوتي قطع، فالناس ضحكت، وقالي قولتي إيه؟ فخلاني أكرره وأقوله تاني كل يوم.

ونرصد في السطور التالية أبرز إفيهات مسرحية المتزوجون التي تعتبر من أشهر المسرحيات على المسرح، وكان بها العديد من الإفيهات التي أصبحت تستخدم في كومكيس بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

أشهر إفيهات مسرحية المتزوجون

فشر يا روحي إحنا غلابة

من أشهر إفيهات سمير غانم في مسرحية «المتزوجون».

وكان هذا الإفيه ردا على سؤال لينا «شيرين» لمسعود في المسرحية «إحنا فقراء يا مسعود».

عشان دماغي متضربش

هو مشهد قام خلاله الفنان بربط رأسه بفوطة، تعليقًا على قيام زوجته بطهي دجاجة بالأسمنت.

العريس متين والعروسة متينة

وهي الأغنية التى غناها خلال مسرحية المتزوجون، ويُقال إن غانم فاجئ المخرج بهذه الأغنية خلال العرض الأول للمسرحية، حيث استعان بفرقة موسيقية على نفقته الشخصية

حنفي عالم ذرات

قال هذا الإفيه عندما كان يجمعه مشهد مع شريكه وصديقه جورج سيدهم، الذي كان يقوم بدور حنفي.

بتغسلي الفرخة بالأسمنت يا لينا

وتوفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية عقب إصابة بفيروس كورونا على إثرها نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين وقدم الراحل أكثر من 300 عمل فني آخرها ظهوره في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بصحبة ابنته دنيا سمير غانم، فيما كان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار زوجته دلال عبد العزيز وابنته إيمي سمير غانم.