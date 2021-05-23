مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدي على المصلين فجرا ويعتقل 5 منهم

استأنفت جماعات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت خمسة منهم، أحدهم حارس في "الأقصى".

وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان.

وأضافوا ان قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

المفوضية الأوروبية تخصص 200 ألف يورو مساعدات لفلسطين

وفي سياق متصل .. أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، عن أنها قررت المساهمة بمبلغ 200 ألف يورو تخصص كمساعدات إنسانية للإغاثة الطارئة لـ54000 شخص في فلسطين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الأموال ستخصص لدعم تمويل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتقديم المساعدة الفورية من خلال خدمات الطوارئ الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذه المساعدة ستسهم في إعادة تخزين إمدادات الأدوية والمعدات في المستودعات والمستشفيات ومراكز الإسعافات الأولية، وتضمن استمرار خدمات الإسعاف في عملها الأساسي.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيتم تأمين 5000 متطوع من الهلال الأحمر الفلسطيني، بما في ذلك أعضاء فرق الطوارئ الطبية المنتشرة منذ بداية الأزمة، وتزويدهم بمعدات الحماية، لضمان سلامتهم وتوفير الغطاء في سياق العنف الشديد والقدرات المحدودة للتعامل مع التفشي المستمر لجائحة (كورونا).

وأوضح أن هذا التمويل جزء من مساهمته في صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ، التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وطالب الاتحاد الأوروبي بضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، من أجل تمكين الحصول على الرعاية الطبية، ولضمان تحرك العاملين في المجال الإنساني بحرية وأمان لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات.