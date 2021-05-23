الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: اللقاحات توفر مستويات عالية من الحماية ضد السلالة الهندية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر فعال بنسبة 88 % ضد السلالة الهندية بعد تلقي جرعتين.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" اليوم الأحد أن الدراسة وجدت أن كل من لقاح فايزر وأسترازينيكا فعالين تقريبا ضد أعراض المرض من السلالة الهندية كما هي ضد سلالة كينت بعد الجرعة الثانية.

ومع ذلك، فإن اللقاحين كانا فعالين بنسبة 33 % فقط بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى.

ووصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك نتائج الدراسة بأنها "رائدة"، في الوقت الذي قالت فيه هيئة الصحة العامة في البلاد إنها تتوقع أن ترى مستويات أعلى من الفعالية ضد دخول المستشفيات وعدد حالات الوفاة.

ووجدت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة ما بين 5 أبريل و 16 مايو، أن لقاح فايزر كان فعالا بنسبة 88 % ضد الأمراض المصاحبة لأعراض السلالة الهندية بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، مقابل 93% فعالية ضد سلالة كينت.

وفي الوقت نفسه ، كان لقاح أسترازينيكا فعالا بنسبة 60 %، مقارنة بنسبة 66 %  ضد سلالة كينت خلال نفس الفترة.

وجرى إدراج حوالي 12675 حالة في الدراسة، كانت 1054 حالة فقط من بينها من السلالة الهندية.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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