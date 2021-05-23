240 ألف إصابة و3741 وفاة بكورونا في الهند

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 240842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة.



وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.



وتتقدم الهند العالم حاليا في متوسط عدد الوفيات اليومي إذ تسجل بمفردها ثلث عدد الوفيات اليومية على مستوى العالم وذلك وفقا لبيانات رويترز.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.