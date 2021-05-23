بسبب موجة برد.. وفاة 21 متسابقا فى الصين خلال ماراثون «النهر الأصفر»

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، اليوم الأحد، أن 21 متسابقًا لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقًا للركض في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، وفقًا لـ«فرانس برس».

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة مائة كيلومتر، صباح أمس السبت، من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

وقال مسؤولون بمدينة باين في إفادة صحفية، اليوم الأحد، إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعًا جبليًا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وشارك في الماراثون 172 متسابقًا، وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء «شينخوا» أنه تأكدت سلامة 151 متسابقًا اليوم الأحد منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.



وكانت حصيلة سابقة أوردتها «شينخوا» أفادت بسقوط 16 قتيلًا، و5 مفقودين؛ بسبب «طقس سيّئ ضرب المنطقة خلال السباق».

وأوضحت الوكالة أن سباق «الألترا ماراثون» الذي أقيم في «غابة حجر النهر الأصفر» قرب مدينة بايين أُوقف إثر هبوب العاصفة.

وسباقات «الألترا ماراثون» تزيد مسافتها عن مسافة الماراثون الرسمي وقدرها 42 كيلومترًا و195 مترًا.

وتقع جانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

وتشتهر «غابة حجر النهر الأصفر» بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة، إذ إنّها تتميز بصواعد ونوازل حجرية وتُعتبر موقعًا مفضّلًا لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقًا لصحيفة «تشاينا ديلي».

وبحسب، ما نقلت «فرانس برس» عن الصحيفة، فإن العلماء يعتقدون أن التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى 4 مليارات سنة.

يذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 27 آخرون عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي الصين، الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، صباح أمس السبت.

ووقع الزلزال في مقاطعة يانجبي يي ذاتية الحكم بالقرب من منطقة دالي السياحية، على عمق ضحل نسبيًا بلغ 10 كيلومترات، وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إن السكان شعروا بهزات قوية في دالي عاصمة إقليم كونمينج وفي إقليم سيتشوان المجاور.

ووقع الزلزال قبل ساعات من وقوع زلزال آخر بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر في إقليم تشينجهاي شمال غربي الصين في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأبلغت شرطة المرور المحلية عن وقوع أضرارًا كبيرة في الطرق وانهيار جسرين على الأقل، لكن حتى الآن لم يعلن عن وقوع إصابات في المنطقة قليلة السكان.