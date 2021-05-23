الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 25 طن ملح طعام خشن و منتجات ألبان فاسدة بالبحيرة

ضبط منتجات ألبان
ضبط منتجات ألبان فاسدة

وجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى ذات السياق واصلت ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مكتب لمراقبة الاغذية بالإدارة الصحية بدمنهور ، حملاتها التفتيشية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تمكنت الحملة برئاسة محمد خميس بركات مراقب عام الاغذية بالمديرية و عضوية كلا من الاستاذ مراد عماره و الاستاذ احمد شلبي مفتشو الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور، من ضبط 500 شكارة من ملح طعام خشن زنة الشكارة 50 كجم بإجمالي وزن 25 طن مخزنة بالعراء وتحتوي على كتل وشوائب و معروض لأشعة الشمس المباشرة و للتلوث بروث الحيوانات وذلك قبل استخدامها في تصنيع منتجات الألبان.

كما تمكنت الحملة من ضبط 35 عبوة بلاستيك من نواتج تصنيع الجبن الرومي" بروتين" زنة العبوة 20 كجم بإجمالي وزن 700 كجم بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية بأحد مصانع منتجات الألبان الغير مرخصة بمركز دمنهور . 

وتم ضبط 15 عبوة بلاستيك من الجبن الأبيض بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية زنة العبوة  20 كجم بإجمالي وزن 300  كجم  وكذلك ضبط عدد 7 اقراص من الجبن الرومي تزن 91 كجم غير محتفظة بخواصها الطبيعية لاحتوائها على عفن متغلغل و شقوق غائره بداخل الأقراص بأحد ثلاجات حفظ وتخزين المواد الغذائية بمركز دمنهور.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وزارة الصحة الاسواق محافظ البحيرة مديرية الصحة الصلاحية النيابة العامة

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