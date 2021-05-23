صفاء عبدالمنعم وأسامة جاد ضيفا حوار ثقافى بالمجلس الأعلى للثقافة

ضمن فعاليات مبادرة "كل يوم شاعر"٬ والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ تبث مباشرة في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ أمسية جديدة٬ يحل فيها الشاعر علي الشيمي في ضيافة المبادرة٬ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".

ومن المقرر أن يقدم الشاعر علي الشيمي خلال الأمسية٬ التي تبث عبر قناة المجلس الرسمية على اليوتيوب٬ مجموعة من قصائده الشعرية وهي: نار القافية٬ ما ضل قلبي عن هواك وما غوي٬ إنسكاب وامتلاء٬ وقصيدة لآلئ العرق الشفيق.

في سياق متصل تبث في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم٬ ندوة جديدة٬ من ندوات "حوار ثقافي" والتي تنظمها لجنة لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ومقررها الناقد الدكتور حسين حمودة تدير الندوة الكاتبة الروائية هالة البدري.

ويشارك في اللقاء كل من: الكاتبة صفاء عبد المنعم٬ الكاتب أحمد خالد داوود٬ والكاتب أسامة جاد.

ويعقد اللقاء عبر تطبيق "زووم"؛ ويبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي الثامنة من مساء غد الإثنين أيضا تبث أونلاين٬ محاضرة يقدمها المعماري د. نزار الصياد، حيث يقدم قراءة في كتابه "القاهرة.. تواريخ مدينة "٬ والصادر عن المركز القومي للترجمة٬ وتحاوره د. دليلة الكرداني حول أهم قضايا الكتاب.



وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ وضمن برنامج (دعم مبادرة الثقافة بين إيديك) والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.



«فلسطين والذاكرة الشخصية».. ندوة بالمركز القومي للترجمة غدًا

‎ويشارك في الندوة كل من الكاتب أيمن الصياد، مترجم الكتاب يعقوب عبدالرحمن، والدكتورة جليلة القاضي، وتدير الندوة الأستاذة ماجدة الجندي.

‎يشار إلى أن كتاب "القاهرة: تواريخ مدينة"٬ يتناول التغييرات التي طرأت على مدينة القاهرة العريقة طوال تاريخها، منذ أن بدأت كفكرة في ذهن أحد شخوص التاريخ القديم، فهذا الكتاب يمكننا من أن نعرف قصص الازدهار والانهيار في حياة هذه المدينة، وتاريخ التطور المعماري وكل ما يدور من أسئلة حول هذه المدينة العريقة.

‎أما مؤلف الكتاب الدكتور نزار الصياد، فهو معماري ومخطط ومؤرخ المناطق العمرانية، أستاذ العمارة والتخطيط والتاريخ العمراني في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حصل على درجة الدكتوراة في تاريخ العمارة من جامعة كاليفورنيا، وفي عام 1988 قام بتأسيس الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية، عمل مستشارًا للعديد من المؤسسات العامة في جميع أنحاء العالم العربى.

كما حصل د. نزار الصياد على عدد كبير من الجوائز، من بينها جائزة أفضل كتاب من جمعية أمريكا الرائدة، وتكريم خاص من نقابة المعمارين الأمريكيين، وقد شهدت له جامعة كاليفورنيا بمنحة جائزة التدريس المتميز، وهي أعلى درجات الاعتراف التي يتم منحها لعضو هيئة التدريس في الجامعة، و‎قام بتأليف عدد كبير من الكتب، منها: شوارع القاهرة الاسلامية، تصميم وتخطيط المساكن، مدن وخلفاء، أشكال وهيمنة، واستهلاك التقاليد واختلاق التراث.