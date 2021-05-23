إيطاليا تعلن عن تطعيم 10 ملايين من مواطتيها بلقاح كورونا

أعلنت دولة إيطاليا رسميا، أنها تجاوزت 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع تطعيم حوالي 10 ملايين شخص بالكامل، وفقا للأرقام الحكومية.

وحصل أكثر من 9.85 ملايين إيطالي على جرعتين من اللقاح، يمثلون 16.6% من السكان، كما حصل على ثلثي مجمل الجرعات إيطاليون تزيد أعمارهم على 60 عاما

وتضررت إيطاليا بشدة أوائل العام 2020 من الوباء الذي أودى بحياة 125.153 من مواطنيها، وهو أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد المملكة المتحدة (128 ألف وفاة) وقبل فرنسا (108 آلاف).

وتخفف إيطاليا بحذر تدابير الإغلاق منذ 26 إبريل الماضي بعد أشهر من القيود الصحية، فقد صارت المقاهي والمطاعم قادرة الآن على خدمة عملائها في الخارج.

ويتواصل تراجع الإصابات يومياً، إذ أبلغت السلطات، عن 125 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وهو رقم يقل بثلاث مرات عما كانت عليه الحال قبل شهر، وقد انخفض معدل الإصابات الإيجابية من بين نحو 300 ألف اختبار تم إجراؤه في الوقت نفسه إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى سُجل في العام 2021.



من جانبه، يذكر أن بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أظهرت إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44 .3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.