الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 11 طن أسمدة مدعمة بالسوق السوداء بالبحيرة

ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين.

وفى ذات السياق، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدى الخضر وكيل الوزارة، وتحت إشراف العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، من ضبط 11 طنًا من الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء مهربة من مدينة النوبارية إلى مدينة الدلنجات، حيث وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في الأسمدة الزراعية المدعمة في السوق السوداء بناحية النوبارية وبيعها بناحية الدلنجات.

وبناءً عليه تم عمل كمين للسيارة وإيقاف السائق والتوجه بالسيارة محملة بكمية قدرها 220 شيكارة أسمدة مدعمة، وتم تسليم السائق والسيارة لمركز شرطة الدلنجات، والتحفظ على المضبوطات بعد نقلها وتحميلها على 6 سيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد تمكنت من ضبط مصنع تعبئة منتجات غذائية وألبان  بدون ترخيص وبحيازته 100 كيلو دهن نباتى بقصد الغش التجارى فى صناعة الجبن، وكذلك 300 عبوة مربى تين مجهولة المصدر، و240 كيلو جبن شيدر مقلدة و300 كيلو مادة تحت التصنيع مجهولة المصدر، وكذلك 720 عبوة جبن بإجمالى وزن 270 كيلوجرام جبن مطبوخ منتهٍ الصلاحية و12000 عبوة واستيكر مستلزمات إنتاج.

كما تم  تحرير محضر ضد أحد محال المجمدات لحيازته 35 كيلو جرام من السجق غير الصالح للاستهلاك الآدمى. 

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

⁦⁩وأكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أن الرقابة التجارية والتموينية والجهات المختصة ستواصل حملاتها المشددة ضد كل من تسول له نفسه الإتجار بقوت أبناء الوطن حفاظا على صحة المواطنين.

وزارة التموين محافظ البحيرة منتهية الصلاحية اللواء هشام آمنة السوق السوداء ضبط المخالفين

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