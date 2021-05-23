فى الكونغو.. ثوران أكثر البراكين نشاطا فى العالم

طالبت السلطات في الكونغو مساء أمس السبت، مغادرة السكان من إحدى المدن شرقي البلاد؛ بسبب ثوران أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال وزير الإعلام الكونغولي، باتريك مويايا في تغريدة على «تويتر»، إنه "تم تفعيل خطة إخلاء مدينة جوما"، التي يشرف عليها بركان نييراجونجو.

يذكر أن بركان نييراجونجو ثار، مساء السبت، مما أدى إلى تحول لون السماء إلى الأحمر الناري، مما أدى لحالة من الذعر بين سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، حيث فر الناس باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة، بينما أفاد ت وكالة «ويترز» أن الكهرباء انقطعت في معظم أنحاء المدينة.

واندلع البركان حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، وفقًا لأونر شيرابا، عالم البراكين في جوما، بحسب ما ذكرت «الأسوشيتد برس».

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو لـ«رويترز»: إن جوما ليست في خطر على ما يبدو، وإن الحمم تتدفق شرقًا في اتجاه الحدود الرواندية، وكان تيديسكو قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن الحمم قد تصل إلى جوما.

وكانت آخر مرة ثار فيها بركان نيراجونجو في العام 2002، مما أسفر عن مقتل 250 شخصًا وتشريد 120 ألفًا بعد تدفق حمم على جوما، وقال «تيديسكو»، إن البركان به بعض أسرع الحمم البركانية في العالم.

يأتي هذا فيما نشر المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا على «تويتر» صورًا لاجتماع طارئ في العاصمة كينشاسا برئاسة رئيس الوزراء، وقال إن السلطات تراقب وضع البركان عن كثب.

بينما قال الحاكم العسكري لإقليم نورث كيفو، كونستانت نديما، للصحفيين: «أطلب من السكان التزام الهدوء واتباع تعليمات المنسق الإقليمي للحماية المدنية وتعليمات الشرطة والقوات المسلحة والسلطات في الكونجو للمرور من الأزمة».