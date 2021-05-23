الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أيقونة كوميدية مصرية... «أراب نيوز» تنعى الفنان الكبير سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

نعت صحيفة آراب نيوز الفنان المصري سمير غانم الذي توفي أول أمس بعد صراع مع المرض، ووصفت الصحيفة غانم بأنهم كان أيقونة كوميدية مصرية.


وتابعت الصحيفة لقد توفي أحد أشهر الكوميديين المصريين، وهو سمير غانم، 84 عامًا، يوم الخميس إثر إصابته بفيروس كورونا (COVID-19)، وأضافت كان غانم ممثلا وكوميديا من الطراز الأول، حيث امتدت حياته المهنية ستة عقود، وجعلته أدواره دة اسماً مألوفاً.

وقالت: يذكره الجميع من خلا دوره في فوازير رمضان حيث كان يلعب دور  رجل قصير يرتدي بدلة خضراء زاهية كبيرة الحجم وحذاء أصفر كبير "فطوطة".

واكتسب  غانم  شعبيته لأول مرة في الستينيات كعضو في فرقة ثلاثي أضواء المسرح  مع  جورج سيدهم والضيف أحمد.

وكان من أبرز أدوار غانم دور  مسعود في مسرحية المتزوجون عام 1978 التي أخرجها حسن عبدالسلام.

كما لعب دور البطولة في فيلم "جحا يحكم المدينة" عام 1985، وفي فيلم "بهلول في إسطنبول" عام 1995 إلى جانب الفنانة إلهام شاهين.

وقال سامي فهمي، شريك غانم في البرنامج التلفزيوني 1977 "حكاية ميزو": "كان سمير غانم فنانًا كوميديًا متميزًا لا مثيل له، عملت معه في مسلسل حكاية ميزو الذي كان سبب نجاحي".

 

وقال "فهمي" في تصريحات صحفية: "كان سمير شخصًا متوضعا بدرجة  كبيرة  وكانت أيام عملي معه من أسعد أيام حياتي"، وتابع: "اليوم فقدت صديقًا وممثلًا كوميديًا رائعًا لن يتم استبداله أبدًا. لن ينسى العالم أبدًا سمير غانم ".

 

ووانتشرت حالة من الحددا على غانم في حسابات  العديد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك الفنان عادل إمام صورتين مع غانم عبر حسابه على "إنستجرام"، إحداهما باللون الأبيض والأسود وصورة حديثة لهما مع تعليق: "وداعا سمير ... وداعا حبي ... سأفتقدك كثيرا".

 

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم إن العالم العربي فقد أيقونة  صنع أعمال مليئة بالبهجة والكوميديا و قالت إن أسلوبه المميز جذب الجمهور لعقود.

 

ولد غانم في 15 يناير 1937 وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية و بعد لقاء سيدهم وأحمد قاموا بتشكيل الثلاثي الشهير.

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