«آراب نيوز» تشيد بأداء الحكومة المصرية لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بأداء الحكومة المصرية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث اعتبرت أن مصر استعدت لهذه الموجة بإطلاق بأكبر مركز تطعيم في الشرق الأوسط.



وتابعت الصحيفة: تكثف وزارة الصحة الان جهودها للسيطرة على الموجة الثالثة الشرسة من مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) من خلال أكبر مركز تطعيم في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة إن منطقة مركز المعارض بالقاهرة كلها مخصصة لموقع اللقاح، والذي سيكون قادرًا على تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.

ويضم المركز 96 عيادة حيث يقوم المواطنون بإدخال بياناتهم وتسجيل العلامات الحيوية الخاصة بهم و لا يستغرق التطعيم أكثر من 10 دقائق.

كما تم إنشاء غرفة خاصة حيث يستريح الناس لمدة 30 دقيقة بعد تلقي اللقاح في حالة حدوث أي مضاعفات.

كما توجد صالة انتظار بسعة 500 شخص بالإضافة إلى موقف سيارات واسع وبشكل عام يعمل المركز من 9 صباحا. حتى 10 مساءً في جميع الأيام ما عدا الجمعة، وبهذا المركز وصل العدد الإجمالي لمواقع التطعيم في مصر إلى 400 موقع.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوزارة تهدف إلى تلقيح 400 مواطن يوميًا في كل مركز من المراكز في جميع أنحاء البلاد ، مضيفًا أن جميع المراكز لديها تهوية مناسب.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في إنجلترا، أنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادّين لفيروس كورونا فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنجليزية المتحوّرة منه.



ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة "الصحة العامة في إنجلترا" بين 5 أبريل و16 مايو فإنّ لقاح فايزر/بايونتيك وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.